На челябинской Кировке пройдет первый на Южном Урале фестиваль волонтеров

Рассказать о своих добрых делах во время праздника сможет любой желающий

Челябинск готовится к первому в своей истории фестивалю волонтеров. Мероприятие проведут на челябинской Кировке уже в ближайшую пятницу, 18 сентября, сообщает Ассоциация волонтеров Южного Урала.

«Когда в 2020 году началась пандемия и многие люди были вынуждены уйти на самоизоляцию, стало понятно, как важна и необходима помощь волонтеров. Но движение добровольцев гораздо шире. Южноуральские волонтеры занимаются экологией, помогают людям с особенностями здоровья, организуют событийные праздники, помогают сохранить память о Великой Победе... На фестивале можно будет увидеть основные направления добровольчества, окунуться в атмосферу дружелюбия, познакомиться с руководителями направлений и самому примерить роль волонтера», — говорят организаторы праздника.

На Кировке развернут дюжину тематических площадок с лекторием для обучающих сессий. Здесь же в пятницу пройдут брифинги с органами власти Челябинской области.

Например, волонтеры-медики обучат азам первой медицинской помощи и проведут викторину по здоровому образу жизни. Поисковый отряд «Лиза Алерт» покажет, какие достижения техники помогают им вести поиск детей. А молодые пенсионеры проведут мастер-класс по изготовлению сувениров. Инклюзивный клуб «Наше место» расскажет, как правильно общаться со слепыми и слабослышащими людьми, а также с теми, кто передвигается на инвалидной коляске. Зооволонтеры откроют сбор вторсырья для приютов. Волонтеры-экологи из движения «Антисмог» проверят чистоту питьевой воды при помощи мобильных приборов, а также угостят гостей фестиваля кислородным коктейлем. И это далеко не полный перечень участников.

Регистрация на фестиваль уже открыта на сайте яволонтер74.рф.

Подробности о заявочной кампании, спикерах, программе и другом будут опубликованы в социальных сетях форума VK и Instagram.

Напомним, фестиваль будет проходить в эту пятницу, 18 сентября, с 11:00 до 19:00 на пешеходной части челябинской Кировки.

Остается добавить, что организатором фестиваля выступает Ассоциация волонтеров Южного Урала. Мероприятие поддержали главное управление молодежной политики Челябинской области и Фонд президентских грантов.