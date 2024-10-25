Свалка мусора возле дома по адресу Чичерина, 29 в Челябинске послужила поводом для обращения жителей к врио мэра Алексею Лошкину.
Обилие отходов впечатляет. Почему они скапливаются и как исправить ситуацию — этот вопрос врио главы города задал главе Калининского района Владимиру Шамне.
Все объяснили местные жители. На этом месте почти 40 лет стояли контейнеры. Недавно их перенесли в другое место, а люди по старой памяти продолжают складывать мусор.
Уже после отъезда врио мэра жители узнали, с кем они разговаривали. Алексей Лошкин поручил убрать свалку до вечера 25 октября.