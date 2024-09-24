Волонтеры законсервируют усадьбу мельника Рассомахина в Миассе

Для начинающих реставраторов готовят выездной двухдневный лагерь

В Миассе проведут уборку и арт-консервацию усадьбы, где когда-то жил мельник Рассомахин — важная фигура в становлении города. Волонтеры и реставраторы очистят здание от мусора и постараются найти нового хозяина, который возьмется за восстановление исторического памятника.

«Большая усадьба на пересечении улицы Мельничной и Ремесленного переулка много лет стоит в запустении. Ее территория превратилась в свалку, корни деревьев пробивают высокие бутовые стены складов, а великолепие деревянной резьбы на доме мельника потускнело», — поделились в Штабе хранителей наследия «Культурный слой».

Идеей загорелись сразу несколько структур Челябинской области — от «Культурного слоя» и Центра проектного развития до комитета охраны ОКН и администрации Миасса. Поэтому уборка станет не просто очередным субботником, а выездным лагерем для любителей древностей и родного края. Так, участникам проведут экскурсию по старинным домикам Миасса и покажут, как создавать паблик-арт. Главная часть проекта — консервация дома: закрытие оконных и дверных проемов произведениями искусства. Это предотвращает попадание снега и дождя в здание, а главное — защищает от вандалов и дальнейшего засорения.

Принять участие смогут все желающие челябинцы и миасцы старше 18 лет. Условия просты: быть заинтересованным в истории родного края, любить архитектуру и одеться в то, что не жалко (желательно выбрать обувь с толстой подошвой, чтобы не пораниться о строительный мусор).

Субботник пройдет 28 и 29 сентября. Подробности — в соцсетях «Культурного слоя».

А как выглядит арт-консервация, мы показывали здесь.