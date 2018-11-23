/ Привиться от гриппа снова зовут в ТРК

Акция продлится 3 уикенда подряд.

Пока ситуация по гриппу находится под контролем, региональный Минздрав призывает каждого жителя Челябинской области поставить прививку от вируса. Тех, кто слишком занят на работе, чтобы вырваться на важную для здоровья процедуру, снова зовут в ТРК. Там в выходные развернутся пункты вакцинации.

Квалифицированные специалисты городских и областных больниц бесплатно поставят прививку от гриппа с соблюдением всех санитарных норм, перед этим проведут консультацию. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение или военный билет), и, желательно, полис обязательного медицинского страхования. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального Минздрава.

Прививка от гриппа противопоказана только тем, у кого есть аллергическая реакция на компоненты вакцины.

Если вы все еще сомневаетесь, нужно ли делать прививку, познакомьтесь с нашим материалом.