/ Привиться от гриппа снова зовут в ТРК

Пока ситуация по гриппу находится под контролем, региональный Минздрав призывает каждого жителя Челябинской области поставить прививку от вируса. Тех, кто слишком занят на работе, чтобы вырваться на важную для здоровья процедуру, снова зовут в ТРК. Там в выходные развернутся пункты вакцинации.
Квалифицированные специалисты городских и областных больниц бесплатно поставят прививку от гриппа с соблюдением всех санитарных норм, перед этим проведут консультацию. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение или военный билет), и, желательно, полис обязательного медицинского страхования. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального Минздрава.
Прививка от гриппа противопоказана только тем, у кого есть аллергическая реакция на компоненты вакцины.
Если вы все еще сомневаетесь, нужно ли делать прививку, познакомьтесь с нашим материалом.
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24 ноября — ТРК «Куба» (улица Цвиллинга, 25) — 10:00—17:00
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24−25 ноября — ТРК «Алмаз» (Копейское шоссе, 64) — 10:00—18:00
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28 ноября — «Спар» (улица Новороссийская, 118В) — 10:00—14:00
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1−2 декабря — ТРК «Родник» (улица Труда, 203) — 10:00—16:00
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1 декабря — «Леруа Мерлен» (Копейское шоссе, 64) — 09:00—16:00
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1 декабря — ТРК «Горки» (улица Артиллерийская, 136) — 10:00—14:00
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1−2 декабря — ТРЦ «Фиеста» (улица Молодогвардейцев, 7) — 12:00—18:00
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7 декабря — ДЦ «Импульс» (улица 50-летия ВЛКСМ, 16) — 11:00—14:00
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8 декабря — Торговый центр (улица Каслинская, 64) — 10:00—16:00
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8 декабря — ТРК «Горки» (улица Артиллерийская, 136) — 10:00—16:00