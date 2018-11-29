/ В День добровольца в кинотеатрах России покажут фильм о волонтерах

Фильм расскажет истории и мотивы людей, которые стали добровольцами.

2018 год в России — Год добровольца. Волонтерское движение растет и развивается, поддерживается правительством и обществом. Но не каждый знает, чем занимаются добровольцы, что ими движет, и как люди приходят к этому.

Документальный фильм, основанный на реальных историях, призван рассказать о добровольчестве, а не пропагандировать и навязывать эту идею. В нем показаны жизни не героев, а обычных людей, которые окружают нас и безвозмездно отдают свое время, силы и энергию во благо важных дел.

Истории собирали по всей стране, из них выбрали всего 15, которые расскажут о всевозможных видах волонтерства, начиная от медицинского, заканчивая социальным. Помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, пенсионерам, детям, животным, участие в социальных акциях, поисковые работы и многое другое покажут на больших экранах.

5 декабря фильм появится более чем в 1500 кинотеатров России. В Челябинске показ состоится дважды — в кинотеатре «Знамя» (5 декабря) и кинотеатре им. Пушкина (9 декабря). Узнать, где пройдет показ в других городах области, можно на сайте проекта.