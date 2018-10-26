/ Победивший лейкоз челябинец отправился помогать бедным детям в Кении

В Африке есть целая база русскоговорящих волонтеров.

Челябинец отправился в сердце Африки, чтобы помогать жителям трущоб. Кирилл Джигун уже полгода работает с детьми в Кении, помогает им получать образование, организовывает досуг. Смелое решение парень принял, однажды осознав, что существовать как все, получив шанс на жизнь, не хочет.

В 11 лет Кириллу поставили страшный диагноз — лейкоз. Лечение заняло два года, и за это время челябинец полностью изменился. Желание отправиться в другую точку планеты настигло Кирилла Джигуна не так давно, и в это же время парень случайно обнаружил группу «Помощь Африке».

Решил спросить, чем группа занимается. Это русско-украинская база, организованная 6 лет назад. Здесь есть школа, клиника, программа спонсорства ребенка. Мне сказали, что я тоже могу приехать и помогать. Мы находимся в трущобах, здесь большая бедность, так что мы нужны. Самая тяжелая часть- найти финансы для проживания в Африке. Перед началом поездки я копил деньги. Сейчас мне помогают люди из Интернета и моя семья, конечно же. — рассказал радио «Business FM Челябинск» Кирилл Джигун.

Это уже вторая поездка челябинца в Африку. Она продлится полгода. Предыдущий визит составил 2 месяца. Кирилл Джигун выполняет волонтерскую миссию по туристической визе, так что пробыть несколько лет без выезда в Кении не может.

Парень не исключает, что попробует себя в других миссиях в других странах Африки. Но сейчас, говорит Кирилл, он нужен именно в Кении.