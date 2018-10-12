/ Главный тренер «Трактора» Герман Титов уходит с должности. Почему?

Заявление об отставке появилось на официальном сайте челябинской команды.

Хоккейный специалист Герман Титов покинул пост главного тренера челябинского «Трактора». Заявление об уходе появилось на официальном сайте команды. Основной причиной ухода из команды были названы семейные обстоятельства, которые не позволят специалисту работать с «черно-белыми».

Прежде всего хочу выразить благодарность руководству «Трактора» и лично его президенту Борису Александровичу Дубровскому за доверие и предоставленную возможность поработать в клубе. Сегодня «Трактор» действительно один из лучших клубов КХЛ с отличной организацией, инфраструктурой условиями подготовки хоккеистов. В этом получилось убедиться лично за время работы. Однако сложившиеся семейные обстоятельства не позволили мне продолжить дальнейшее сотрудничество с клубом. Поэтому я принял решение оставить пост главного тренера «Трактора». Решение это взвешенное и своевременное, когда у команды впереди еще три четверти регулярного чемпионата. Особо хочу отметить болельщиков и хоккейную атмосферу города. С благодарностью буду вспоминать время работы в Челябинске. — говорится в письме Германа Титова.

Напомним, Герман Титов стал тренером «Трактора» в июне 2018 года. Сейчас челябинская команда занимает десятое место в таблице восточной конференции КХЛ. В активе «Трактора» 13 очков в 16 играх.