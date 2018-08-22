/ 2 тысяч волонтеров обучат для работы на саммитах ШОС и БРИКС

Губернатор попросил включить в число добровольцев южноуральских студентов.

В Челябинске определились с количеством волонтеров, которые будут работать на саммитах ШОС и БРИКС. Предполагается, что 2 тысяч человек будет достаточно для взаимодействия с гостями и организации всех уровней работы. Шанс поучаствовать в организации саммитов есть у каждого. Ведь лучших, которых допустят к обучению, будут отбирать из первых 15 тысяч заявившихся.

Важно, чтобы в число волонтеров вошли южноуральские студенты: молодые люди не только из Челябинска, но и области, которые учатся в наших местных вузах. У нас много сегодня ребят, которые хорошо владеют иностранными языками. Немало среди них студентов, уже имеющих соответствующий опыт — наши волонтеры работали на многих международных спортивных мероприятиях. — сказал губернатор Борис Дубровский.

Готовить волонтеров будут осенью 2019 года. К этому времени уже начнется строительство 18-этажного общежития ЮУрГУ. Первым в него заселят не студентов, а журналистов, приехавших работать на саммиты. Здание будет рассчитано на 1,5 тысячи мест. Аукцион уже объявлен.

Выделение субсидии из федерального бюджета соответствующим образом оформлено, деньги на 2018 год доведены. Был объявлен аукцион, затем в рамках конкурсных процедур будет определен подрядчик. Срок сдачи объекта в строй — май 2020 года. — сообщил министр экономического развития региона Сергей Смольников.

Эти новости были озвучены в ходе еженедельного совещания по подготовке Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС. Там же доложили о строительстве аэровокзала и общественно-делового центра. Все идет в срок.