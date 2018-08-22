Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.18 0 77.35 +0.63
Челябинск
сейчас
 
+25 °C
завтра
 
+17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ 2 тысяч волонтеров обучат для работы на саммитах ШОС и БРИКС

2 тысяч волонтеров обучат для работы на саммитах ШОС и БРИКС

Губернатор попросил включить в число добровольцев южноуральских студентов.
сегодня в 09:58
  |  Общество

В Челябинске определились с количеством волонтеров, которые будут работать на саммитах ШОС и БРИКС. Предполагается, что 2 тысяч человек будет достаточно для взаимодействия с гостями и организации всех уровней работы. Шанс поучаствовать в организации саммитов есть у каждого. Ведь лучших, которых допустят к обучению, будут отбирать из первых 15 тысяч заявившихся.

Важно, чтобы в число волонтеров вошли южноуральские студенты: молодые люди не только из Челябинска, но и области, которые учатся в наших местных вузах. У нас много сегодня ребят, которые хорошо владеют иностранными языками. Немало среди них студентов, уже имеющих соответствующий опыт — наши волонтеры работали на многих международных спортивных мероприятиях. — сказал губернатор Борис Дубровский.

Готовить волонтеров будут осенью 2019 года. К этому времени уже начнется строительство 18-этажного общежития ЮУрГУ. Первым в него заселят не студентов, а журналистов, приехавших работать на саммиты. Здание будет рассчитано на 1,5 тысячи мест. Аукцион уже объявлен.

Выделение субсидии из федерального бюджета соответствующим образом оформлено, деньги на 2018 год доведены. Был объявлен аукцион, затем в рамках конкурсных процедур будет определен подрядчик. Срок сдачи объекта в строй — май 2020 года. — сообщил министр экономического развития региона Сергей Смольников.

Эти новости были озвучены в ходе еженедельного совещания по подготовке Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС. Там же доложили о строительстве аэровокзала и общественно-делового центра. Все идет в срок.

Общество
Проектная система управления сделает эффективнее подготовку к саммитам ШОС и БРИКС
вчера в 14:04
Проектная система управления сделает эффективнее подготовку к саммитам ШОС и БРИКС
Общество
Челябинская область первой в России примет восемь стран-участников ШОС
25.07.2018
Челябинская область первой в России примет восемь стран-участников ШОС
Общество
Назначен новый руководитель дирекции по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС
23.07.2018
Назначен новый руководитель дирекции по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС
Общество
Планировку квадрата центра города к саммитам ШОС и БРИКС утвердили в Челябинске
18.07.2018
Планировку квадрата центра города к саммитам ШОС и БРИКС утвердили в Челябинске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Тело 29-летнего рыбака достали из реки Миасс
сегодня в 14:15
Тело 29-летнего рыбака достали из реки Миасс
Спорт
Майк Тайсон и Костя Цзю прилетят на боксёрский турнир в Челябинск
сегодня в 14:11
Майк Тайсон и Костя Цзю прилетят на боксёрский турнир в Челябинск
Общество
Две женщины с маленькими детьми заблудились в полях на Южном Урале
сегодня в 13:50
Две женщины с маленькими детьми заблудились в полях на Южном Урале
Общество
Глава Катав-Ивановска накажет виновных в падении батута с детьми
сегодня в 13:32
Глава Катав-Ивановска накажет виновных в падении батута с детьми
Спорт
Крупнейшая квадрогонка страны Can-Am X Race состоится в Челябинской области
сегодня в 12:49
Крупнейшая квадрогонка страны Can-Am X Race состоится в Челябинской области
Общество
Южноуральцы будут смотреть бесплатно 20 каналов в цифровом вещании
сегодня в 12:43
Южноуральцы будут смотреть бесплатно 20 каналов в цифровом вещании
Общество
Борис Дубровский ускорил процесс замены аварийного коллектора в Чебаркуле
сегодня в 12:09
Борис Дубровский ускорил процесс замены аварийного коллектора в Чебаркуле
Спорт
Евгений Малкин о мировом рекорде: «В своих силах я не сомневался»
сегодня в 12:01
Евгений Малкин о мировом рекорде: «В своих силах я не сомневался»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6