В Челябинской области ведется выборочная проверка волонтеров, помогающих социальным службам, на новую коронавирусную инфекцию. Это делается для того, чтобы исключить перенос коронавируса непосредственно в группы риска.
«Основное и главное в их работе — отсутствие контактов с клиентами, теми, к кому волонтеры приходят. Нужно исходить из того, что доставка должна осуществляться до двери с соблюдением всех мер предосторожности. Это основное. Выборочно мы тестируем волонтеров, в случае необходимости, этот процесс мы увеличим и внимательно работаем с каждым из них с точки зрения того, как должна быть выстроена работа для того, чтобы не допустить каких-либо нарушений, связанных с распространением инфекции», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
На данный момент в регионе работает около тысячи волонтеров. Они помогают одиноко проживающим пожилым людям: покупают продукты и лекарства, а также оплачивают счета за коммунальные услуги.