Волонтеров, помогающих соцслужбам, проверяют на коронавирус в Челябинской области

Все они были проинструктированы, чтобы не допустить распространения инфекции.

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В Челябинской области ведется выборочная проверка волонтеров, помогающих социальным службам, на новую коронавирусную инфекцию. Это делается для того, чтобы исключить перенос коронавируса непосредственно в группы риска.

«Основное и главное в их работе — отсутствие контактов с клиентами, теми, к кому волонтеры приходят. Нужно исходить из того, что доставка должна осуществляться до двери с соблюдением всех мер предосторожности. Это основное. Выборочно мы тестируем волонтеров, в случае необходимости, этот процесс мы увеличим и внимательно работаем с каждым из них с точки зрения того, как должна быть выстроена работа для того, чтобы не допустить каких-либо нарушений, связанных с распространением инфекции», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На данный момент в регионе работает около тысячи волонтеров. Они помогают одиноко проживающим пожилым людям: покупают продукты и лекарства, а также оплачивают счета за коммунальные услуги.