Челябинские цветочные магазины жалуются на небольшие поставки растений

Спрос на букеты остается прежним.

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В Челябинске цветочные магазины тоже пострадали из-за распространения коронавируса. Поставки цветков значительно сократились, партии даже самых популярных, таких как розы, хризантемы тюльпаны, приходят не так часто.

«До самоизоляции в нашем супермаркете все было заставлены срезкой, в наличии были экзотические цветы, букеты, коллекции. Но сейчас цветки к нам не пришли. У нас был очень большой ассортимент, все было полностью заставлено, а сейчас ничего нет. Сегодня мы получили поставку цветов, это роза, плантация Эквадора. Мы получили их немного, приблизительно 800 штук, в обычные дни это количество примерно в семь-восемь раз больше», — рассказывает корреспонденту медиахолдинга ОТВ сотрудница цветочного магазина.

По ее словам, спрос на букеты не упал. Все, что привозят поставщики, моментально раскупают.