Семейные очаги коронавируса приносят большое количество зараженных в Челябинской области

На данный момент в регионе зафиксировано два крупных очага заболевания.

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В Челябинской области стараются исключить появление семейных очагов заражения новой коронавирусной инфекции. О том, что на территории региона зафиксировано несколько крупных семейных очагов, рассказывает первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«Если говорить о структуре заболеваемости, которую мы имеем на сегодняшний день, она достаточно разноплановая. Можно говорить о достаточно большом количестве семейных очагов. То есть у нас два очень больших очага в Магнитогорске, это семейные очаги. Один дал нам уже семь человек, предыдущий добавляет еще новых выявленных. Еще два человека по предыдущему очагу, он существенно добавил людей в копилку заболеваемости», — отмечает первый вице-губернатор.

Кроме того, в Челябинской области прилагают огромные усилия для того, чтобы исключить очаги заражения среди медицинского персонала.

«В ежедневном режиме проходит обучение медперсонала. Медсестры, фельдшеры и врачи прошли обучение и имеют сертификаты, 36-часовой курс обучения. Это ключевая задача избежать очаговости, уделяем большое внимание», — отмечает Ирина Гехт.

Еще один источник заражения — люди, прибывшие из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. На железнодорожном вокзале начали выдавать предписания всем, кто прибывает оттуда. Кроме того, ведутся переговоры для того, чтобы начать делать тестирование на коронавирус всем, кто прибывает из данных территорий.