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/ Волонтеры помогут организовать саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске

Волонтеры помогут организовать саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске

Добровольцы уже набираются опыта на международных мероприятиях.
сегодня в 12:34
  |  Общество

Команду волонтеров сформируют в Челябинске для подготовки и организации саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Чтобы получить опыт работы на международных мероприятиях, добровольцы прошли отбор на участие в Петербургском международном экономическом форуме. В южноуральскую столицу приезжали специалисты Росконгресса, которые обучили ребят.

Обучение состояло из разных блоков, ребятам рассказывали о направлениях работы, истории форума, давали методические рекомендации. После этого каждый проходил экзамен в устной форме, который начинался на английском языке. Если волонтер не знает язык, но подходит по другим компетенциям, он все равно не теряет шанс попасть на форум. Сейчас для нас важно отправлять команду волонтеров на крупные мероприятия, чтобы перенять опыт и сформировать тот костяк, который будет работать в рамках саммитов ШОС и БРИКС. — рассказала руководитель волонтерского корпуса Ирина Шелович.

Точное количество волонтеров, которое будет необходимо для работы на саммитах в Челябинске, еще не названо, поэтому набор пока не открывают. Всем, кто хочет принять участие в организации ШОС и БРИКС, порекомендовали начать практиковать языки. В приоритете — знание английского, китайского, а также других языков стран-участниц саммита.

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