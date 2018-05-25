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Челябинская область начала сотрудничество с Росконгрессом и ассоциацией юристов

Трехстороннее соглашение подписали на 5 лет.
сегодня в 09:27
  |  Общество

Переговоры правительства Челябинской области и фонда «Росконгресс» завершились подписанием соглашения о сотрудничестве. Общая работа будет вестись вместе с «Ассоциацией юристов России». В первую очередь соглашение нацелено на развитие внешних экономических связей Челябинской области.

Соглашение предусматривает развитие и повышение мер государственной поддержки бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала Южного Урала, содействие привлечению российских и иностранных инвестиций в регион. Срок действия соглашения — 5 лет. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Напомним, несколько дней губернатор Борис Дубровский работает на Петербургском международном экономическом форуме. Он выступал на пленарном заседании, где рассказал о подготовке города к саммиту ШОС, а также подписал ряд соглашений о сотрудничестве — с Нижегородской областью и Ташкентской (Узбекистан).

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