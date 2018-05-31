/ Волонтеры подарят детские поделки в «обмен» на помощь челябинским отказникам

Белый цветок станет символом социальной акции.

В субботу, 2 июня, Челябинск присоединится к благотворительной акции «Белый цветок». На двух площадках города — в парке Пушкина и на Алом поле, православные волонтеры подарят горожанам вещицы, сделанные руками учеников воскресных школ. Дети создали брошки, цветы и рисунки. Прохожие получат белые цветы и взамен смогут внести свой вклад в помощь детям-сиротам.

Не менее важная цель акции — донести до людей мысль о том, что каждый человек, вне зависимости от возраста и материального положения, может помочь ближнему, которому в этот момент больно, одиноко и тяжело. Здоровый ребенок может сделать бумажный цветок и тем самым подарить больному ребенку надежду. Белый цвет всегда считался символом чистоты, надежды и обновления. Мы призываем всех жителей нашего прекрасного города объединиться и подарить детям с тяжелыми заболеваниями надежду на новую жизнь. Примите белый цветок из рук волонтеров и пожертвуйте выбранную вами сумму на нужды подопечных учреждения. Покажите на своем примере, как легко и как важно делать добрые дела. — рассказал сайту «Первый областной руководитель социального отдела Челябинской епархии протоиерей Владимир Воскресенский.

Подобные акции единовременно пройдут во многих городах России.

Отметим, что в этом году собранные средства пойдут детям-отказникам, которые лежат в детских больницах № 1, 7 и 8. Малышам необходимы памперсы от 0 по 4 размер, бутылочки для кормления недоношенных детей, пустышки, соски, трикотажные детские комбинезоны, крем-мази пантенол, депантенол и другое.