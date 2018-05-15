/ В центре Челябинска закрыли движение автомобилей на 4,5 месяца

﻿Меры приняты в связи со строительством транспортной развязки к саммиту ШОС.

В центре Челябинска строительные работы, начатые для саммитов ШОС и БРИКС, остановили движение машин. Как известно, в районе улиц Свободы и Братьев Кашириных до конца года должна появиться транспортная развязка. Чтобы рабочие уложились в срок, пришлось ограничить движение на пересечении этих дорог.

В связи со строительством транспортной развязки на пересечении улицы Братьев Кашириных и улицы Свободы с выходом на улицу Труда прекращено движение транспорта по улице Красноармейской на участке от улицы Миасской до улицы Нагорной до 1 октября. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Напомним, транспортная развязка разгрузит улицы Кирова и Труда. Построят ее до конца 2018 года. Примерная длина развязки — 507 метров. Строится она к саммитам ШОС и БРИКС, которые Челябинск примет через 2 года.

О решении провести саммит ШОС в Челябинске Владимир Путин сообщил 15 марта во время общения с финалистами-победителями проектов форума «Россия — страна возможностей». Возможность такого решения обсуждалась давно. В Челябинске разработаны проекты, которые позволят городу соответствовать предъявляемым к площадкам саммита требованиям.