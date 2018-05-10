/ На Южном Урале выберут лучших волонтеров

Начался прием заявок на всероссийский конкурс «Доброволец России-2018».

Начался прием заявок на муниципальный этап всероссийского конкурса «Доброволец России—2018». К участию приглашаются все активисты движения региона. Регистрация завершается 20 мая.

«Доброволец России» — ключевой драйвер года волонтера. Конкурс призван поддержать инициативу неравнодушных людей, рассказать о них всей стране и повысить компетенции волонтеров-авторов проектов. Также мероприятие популяризирует идеи взаимопомощи в обществе. — отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

Принять участие в конкурсе могут некоммерческие организации, волонтерские центры и общественные объединения. Конкурсантам предоставлено более 10 номинаций, в рамках которых необходимо представить свой проект. Так, участники в возрасте от 14 до 17 лет защитят свои идеи в 5 номинациях, старше 18 лет — в 11. Для волонтерских организаций предоставлена отдельная категория, «Волонтерский центр».

Экспертная комиссия определит лучший проект по направлению «Серебряное волонтерство». В него включены граждане старше 55 лет. Это добровольцы-наставники, передающие свой опыт молодому поколению.

Каждому участнику необходимо пройти регистрацию в ЕИС «Доброволец России» (раздел «Конкурс», вкладка «Челябинская область» по месту жительства или регистрации организации) в срок до 20 мая. Кроме того, участникам из Челябинска нужно направить заполненные анкеты с приложениями по электронным адресам: maria@kompas-chel.ru, centr@kompas-chel.ru. В теме письма необходимо указать: «Заявка на конкурс «Доброволец России—2018».