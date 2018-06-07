/ Южноуральская пенсионерка стала волонтером чемпионата мира по футболу

Женщина будет помогать спортсменам в Казани.

Римма Хаялиева из Магнитогорска вместе со спортсменами и организаторами активно готовится к чемпионату мира по футболу. Пенсионерка стала волонтером мирового первенства и уже скоро отправится в Казань, чтобы встречать и провожать болельщиков на стадион. Ради этого женщина освоила даже язык жестов.

Волонтерская деятельность жительницы Магнитогорска началась с Олимпийских игр в Сочи. Ради нового опыта она подтянула свой английский и сумела удачно пройти отбор. Женщина также помогала зрителям на Новой волне, общалась с гостями на Всемирном фестивале молодежи и студентов, а теперь собирает чемодан в Казань. Пенсионерка признается: именно после 52 лет она сумела изменить свою жизнь и даже полюбила футбол.

До чемпионата ровно относилась к футболу, но когда находишься в такой атмосфере, в эпицентре этих событий, то заряжаешься этой энергетикой, атмосферой, тоже начинаешь болеть за команды. — рассказала Римма Хаялиева.

В обязанности женщины на ЧМ-2018 в Казани входит работа с гостями и болельщиками. Волонтер из Магнитогорска будет встречать и провожать посетителей на стадион.