/ Присоединиться к волонтерам ООН зовут южноуральцев в Год добровольца

За этот период волонтерство должно стать нормой для россиян.

Южноуральские волонтеры расширяют границы работы. Им предлагают стать добровольцами ООН. Чтобы предложить свою кандидатуру, нужно поучаствовать в конкурсе волонтеров ООН. Завершится он к осени. В сентябре станет известно, кто из подавших заявку сможет проявить себя в медицинском, спасательном, социальном направлениях. Символично, что стать волонтерами ООН южноуральцы смогут в Год добровольца.

Чтобы заниматься волонтерством, не нужен тематический год или профильный закон. Это деятельность от сердца. В целом, добровольчество присуще населению России. Но проведение Года добровольца — это признание движения и его вклада в развитие страны, а также точка роста. Для нас важно, чтобы волонтерство стало нормой для всех россиян, независимо от возраста, профессии и социального статуса. — сообщила директор Международного молодежного экономического форума директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева.

Отметим, что в Год добровольца в России проходит конкурс «Доброволец России». В его рамках запущена номинация и для регионов, активно поддерживающих волонтеров. Заявки принимаются от вице-губернаторов по социальной политике.

Прежде чем оставить заявку на волонтерство ООН, нужно ознакомиться с критериями отбора. Они опубликованы на официальном сайте программы. https://www.unv.org/