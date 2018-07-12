/ Юные волонтеры соберутся на Тургояке

Загородный лагерь объединит добровольцев по пяти направлениям.

Южноуральские волонтеры соберутся на берегу озера Тургояк, чтобы поделиться своим опытом. Профильная смена объединит подросток в возрасте от 12 до 17 лет. Здесь, на слете, соберут начинающих волонтеров по пяти направлениям — «Волонтеры Победы», «Экологическое волонтерство», «Событийное волонтерство», «Социальное волонтерство», «Медиадобровольчество».

Сейчас в регионе насчитывается около 7 тысяч активных волонтеров, которые регулярно принимают участие в мероприятиях. Учить детей делать добро нужно с ранних лет и обязательно прививать хорошее отношение к благим делам. Уверен, что тема смены является актуальной. — рассказал сайту «Первый областной» замминистра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

Мероприятие пройдет с 6 по 10 августа. Специальная программа подготовлена и для педагогов. Они поделятся секретами привлечения детей к добровольческому движению.