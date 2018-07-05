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/ Южноуральские волонтеры очистят необитаемый остров в Карском море

Южноуральские волонтеры очистят необитаемый остров в Карском море

Два отряда отправятся в экологическую экспедицию.
сегодня в 18:07
  |  Общество

Остров Вилькицкого в Карском море преобразится благодаря южноуральским волонтерам. Они в составе двух команд по 15 человек вместе с представителями других стран и регионов вошли в масштабную экологическую экспедицию. Им предстоит определиться с границами участков для безопасного складирования и хранения собранного металла и подготовить их.

У участников будет уникальная возможность проинспектировать остров, собрать информацию о состоянии территории. Там они также смогут провести научные исследования.

Первый экологический десант стартует 13 июля, волонтеры пробудут на острове до 28 числа. Второй отряд поедет в экспедицию с 27 июля по 11 августа. В числе добровольцев — жители Казахстана, Киргизии, Израиля, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Когалыма, Кургана, Тюмени, Ярославля, Екатеринбурга, Кирова, Челябинска, Ухты, Салехарда, Тазовского и Новгородской области. — сообщает «Ноябрьск Информ».

Добавим, ширина острова — около 9 километров, длина примерно 18 километров. Годом ранее добровольцы очистили район полярной метеостанции, а также подготовили место для проживания следующих экспедиций, исследовали почву, растительность и многое другое.

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