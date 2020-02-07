Волки разодрали овец в поселке Челябинской области

Сообщения о хищниках стали поступать чаще.

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Очередной случай нападения хищников на домашних животных произошел в поселке Черноотрог Агаповского района в ночь с 5 на 6 февраля. Местные жители сообщили, что в одном из дворов волки загрызли стадо овец.

«Вчера мой коллега рассказал, что приезжала полиция. Утром вышли и увидели, что овцы порезаны волками. В селе Богдановское брат его видел, как одну овечку два волка раздирают. Видели все жители и у нас в Агаповском, и в Кизильском районе», — рассказал сайту «Первый областной» местный житель Владимир.

В полиции факт обращения подтвердили.

«Хозяин домовладения утром обнаружил десять своих животных мертвыми. При осмотре места происшествия были обнаружены следы лап животных. Как утверждает егерь, и собачий, и волчий след. Проверка проводится, охотхозяйство подключено», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, ранее о нападениях на скот и домашних собак рассказали жители Красноармейского района. Южноуральцы утверждают, что волки подходят прямо к домам.