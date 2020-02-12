Косули пробрались в исправительную колонию на Урале

Двух «злостных нарушителей» зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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Двое «злостных нарушителей» ночью проникли на территорию колонии в деревне Старые Решёты в Свердловской области. Там сейчас отбывают наказание около двухсот осужденных.

Только вот злоумышленниками оказались две косули, которые сами не поняли, куда попали. И чтобы не увеличивать численность преступников на территории, этих пугливых животных накормили и отправили на волю.

Отмечается, что на территории колонии имеется племенной питомник кинологов. Кроме того, там находится производство сосисок.

К слову, питание косуль имеет специфические особенности: они приспособлены к добыванию пищи из-под снега. Но слишком большое количество осадков делает траву и низкие кустарники недоступными для животных. Поэтому иногда они выходят на более утоптанные тропы, где проще всего можно полакомиться веточками и растениями.