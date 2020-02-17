А был ли волк: в Нязепетровске местные жители спорят о том, что в город пришли хищники

Однако доказать их наличие в населенном пункте никто не может.

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В Нязепетровске жители стали наводить друг на друга панику рассказами о том, что в город вышли волки. Правда, никаких подтверждений данному факту нет, сфотографировать животных никому не удалось.

«Дождались, теперь и у нас возле города волки. Загрызли диких собак на городской свалке, даже не знаю, как к этому относиться, собаки всегда на свалке были. А вот волки через плотину по льду, раз и на вокзале...», — пишет аноним.

Нашлись жители, которые сами не встречались с волками, а вот их родственники рассказывают, что есть такое явление.

«Абы кому, может быть, тоже не верила, но родственник лично видел на газовой заправке, ему нам врать, смысла нет», — говорит Дина Сасс.

Большинство нязепетровцев информацию все же опровергают.

«Был на свалке, собаки живы, здоровы», — отвечает Дмитрий Цыпин.

Многие пользователи соцсети принялись шутить на эту тему, видимо, русского человека волком не напугать. Есть и жители, которые не понимают, зачем люди распространяют подобные слухи.

«Вранье. Нет волков возле города. Собаки на свалке тоже все целы и невредимы, зачем вы сочиняете эту ерунду?», — недоумевает Михаил Яблоков.

В местной администрации уверяют, что жителям бояться нечего, слухи о появившихся в городе волках там опровергли.