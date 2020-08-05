В Увельском районе живёт спасённая из огня волчица

Хищный зверь не сможет вернуться в естественную среду обитания, уверяют эксперты.

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Необычный питомец появился в лесхозе Увельского района. Всё началось со спасенного из огня щенка. Оказалось, что это дикая волчица. Сейчас трёхмесячная Зена, а именно так зовут зверя, живёт среди людей.



Волчицу не отличить от настоящего пса. Она ластится к хозяину и игриво виляет хвостом, но не подаёт лапу. В конце апреля, ещё будучи щенком, Зена оказалась в огне. Горел её родной Увельский лес. Напуганного зверя нашли пожарные, которые не сразу увидели в нём хищника.

«Сначала даже и не думали, что это волчонок. Когда уже специалистам показали — нам сказали, что это чистая волчица. Где ее родители не знаю. Скорее, просто они спасались от огня. Скорее всего, мать бросила. Убежала»,— рассказал руководитель Увельского лесхоза Иван Ромашенко.

Было решено назвать волчицу Зена, по аналогии с персонажем популярного сериала о королеве воинов. Несмотря на это, у неё дружелюбный характер. Но при общении с хищником лучше встать на одно колено и не делать резких движений и жестов.

За сутки Зена может съесть 1,5 килограмма мяса и предпочитает курицу или барана. Уже через год дневной рацион увеличится до 7 килограмм. Несмотря на любовь к мясу, волчица не откажется и от сочных груш. Уже сейчас она привязана к собственной стае. Как говорят эксперты, жить в лесу Зена не сможет.

«Она не будет проситься в лес, только потому что она ничего про него не знает. Возраст был не тот при котором мы ее изъяли, ее спасли. Мы для нее семья. Люди для нее — естественная среда обитания»,— подчеркнула зоолог Екатерина Пашковская.

Сейчас Зена живет на длинном поводке. К зиме для неё построят большую зону выгула. При этом эксперты говорят, что история спасения волчонка является исключением. Как правило взрослые особи предпочитают оставаться в горящем лесу, а не принимать помощь человека.