Волки нападают на собак и скот в окрестностях Челябинска

В этих районах стаи не появлялись уже много лет.

Послушать 00:00

Волчья стая из Курганской области перекочевала под Челябинск. О хищниках сообщили жители Березовского сельского поселения, которое расположено всего в 26 километрах от областного центра. Селяне пожаловались, что волки нападают на собак, убивают домашних овец и диких косуль в лесу. Как предположили в ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», в Красноармейский район волки пришли из соседней Курганской области. Их всего трое, по мнению экспертов, они преследовали стадо косуль. В то время как — жители говорят, что они заметили две стаи, в каждой из которых было насчитано, по крайней мере, по 7 особей.

«В 2019 году, по данным Министерства экологии, в области насчитывалось 334 волка. Основная популяция волков обитает в горнозаводской и степной зонах, а восточнее Челябинска волки не появлялись уже много лет. Волки собираются в стаи исключительно зимой и представляют большую опасность для домашнего скота. Как правило, волчья стая — это представители одной семьи. На человека обычно не нападают, но надо всегда помнить, что волк — опасный хищный зверь и встречи с ним лучше избегать», — рассказал Алексей Опейкин, заведующий отделом природы Исторического музея Южного Урала.

Местные охотники говорят, что в восточной части области они с волками не встречались. Некоторые из них даже предположили, что люди могли перепутать с ними крупных собак.

Зоозащитник Карен Даллакян в свою очередь рассказал, что волки все же могут выходить к людям. Одним из факторов же появления этих хищников в восточной части Челябинской области могла стать непривычно теплая для Урала зима.

«Скорее всего, идет миграция из-за аномальной зимы и оттепели, это влияет на поведение диких животных. Видимо, поэтому они мигрировали в соседнюю область, скорее всего, из Курганской перешли в нашу. Они очень организованные животные и охотятся стаями, одиночки никогда не выходят. Если они стаями появляются возле населенных пунктов, значит, что-то не в порядке с кормовой базой. Либо они много размножались, и им не хватает еды, поэтому они идут на запах, либо вот какая-то аномалия. Значит, то, чем они питаются, в лесах закончилось», — рассказал Карен Даллакян корреспонденту сайта «Первый областной».

Опытные охотники рассказывают, что стаи волков вполне могут выйти в город, если им нечего будет есть в лесу.

К слову, информация о появившихся в населенных пунктах хищниках поступали не только в нашем регионе. Волков также видели в Свердловской области, а в Калуге удалось запечатлеть, как они рыщут в поисках еды. По словам местных жителей, они загрызли собаку, а столкнувшийся со стаей мужчина чудом спасся, когда влез на дерево.