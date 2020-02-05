Дворовую собаку подозревают в убийстве скота в Уйском районе

Хозяин питомца отрицает его причастность к содеянному.

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В поселке Горный Уйского района Челябинской области владелец домашнего скота обнаружил животных в своих загонах мертвыми. Бездыханные овечки и козы были задушены. Видео, на котором хозяин запечатлел страшную находку, он отправил в редакцию «Первого областного».

«Лежат тут, у этих выпили кровь, две небольшие дырочки на шее. А вот этих — просто задушили, даже крови нет», — сообщает за кадром Анатолий.

Анатолий решил не оставлять происшествие без внимания и на следующий день устроил настоящую засаду.

«На второй день мы караулили, пришла местная собака, из деревни. Залезла в загон, схватила козу, сын успел отбить ее от собаки. Нашли хозяина собаки, все ему объяснили. Он сказал, чтобы я писал заявление. Я написал заявление, но дело замято. Не проводили проверки, даже не опрашивали свидетелей», — утверждает Анатолий.

Данную информацию мы уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области. Правоохранители утверждают, что проверка по данному факту проводилась.

«Отсутствует состав преступления, сотрудниками полиции проводилась проверка по заявлению мужчины, обратившегося в ОМВД по Уйскому району. Причастность собаки соседа, которая якобы удушила скот, не установлена», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Как отметили в полиции, рядом с загоном находится лесополоса, откуда могли выйти дикие животные.