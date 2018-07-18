/ Южноуральского воина ВОВ перезахоронят в семейном склепе

Останки бойца обнаружили в Ленинградской области.

В Челябинск передали останки советского бойца Егора Мелякина. Он пропал без вести в 1941 году, когда отправился воевать за родину в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Оказалось, что вражеская пуля настигла Егора Мелякина в Ленинградской области. Его останки, а также посмертный медальон, обнаружил поисковый отряд «Суворов». Родственников уроженца Мородовской АССР обнаружили в Челябинске.

Родственниками принято решение, что Егор Осипович будет захоронен в семейном склепе на Успенском кладбище, рядом с женой. 18 июля, в 11:00 в музее Воинов-интернационалистов (Челябинск, ул. Джержинского 102) состоится торжественная церемония передачи личных вещей родственникам погибшего бойца РККА Мелякина Е. О. В 14.00 на Успенском кладбище состоится торжественное перезахоронение. — сообщили сайту «Первый областной» в городской администрации.

Отметим, что личность бойца помогла также установить судебно-медицинская экспертиза, проведенная в Екатеринбурге.