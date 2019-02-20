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/ Родственников танкиста, погибшего в ВОВ, разыскивают в Челябинске

Родственников танкиста, погибшего в ВОВ, разыскивают в Челябинске

Останки воина обнаружили в Калужской области.
сегодня в 10:05
  |  Общество

Останки челябинского воина нашли в Калужской области. Это произошло еще в 2017 году во время работ поискового отряда «Память». Волонтеры установили личность воина, павшего во время Второй Мировой войны. Им оказался Сергей Иванович Крючков, призванный на фронт Челябинским городским военными комиссариатом.

Поисковый отряд «Память» Томской области разыскивает родственников капитана Сергея Ивановича Крючкова 1904 года рождения, замкомандира 202 отдельного танкового батальона 89-й танковой бригады. Он погиб 13 сентября 1943 года в Калужской области. — сообщили сайту «Первый областной» представители поискового отряда «Память».

Волонтерам также известно, что у погибшего Сергея Крючкова в Челябинске была жена — Евлампия Константиновна Крючкова. Однако все попытки установить связь с родственниками не увенчались успехом.

Тех, кто знает, что среди невернувшихся с фронта родственников есть танкист Сергей Крючков, просят связаться с представителями отряда «Память» по телефону 8 913 857 78 88 или написать на почту oskdesantnik@rambler.ru.

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