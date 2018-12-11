/ Бойца Отечественной войны предали земле на родине через 76 лет

Родственников погибшего героя нашли в Челябинске.

На Успенском кладбище в Челябинске состоялись похороны бойца Великой Отечественной войны. Останки Василия Никоноровича Мацкова обнаружили в Республике Калерия во время экспедиции. Данные солдата узнали по смертному медальону, который находился в могиле. Там было сказано, что бойца призвал Карталинский районный военный комиссариат. Так начались поиски родственников погибшего старшины.

Активистом городского поискового отряда «Ориентир» был найден внук погибшего бойца — Владимир Мацков, который проживает в городе Челябинске. Так, было определено место захоронения бойца: семейный склеп, рядом с могилой его жены. Церемония прошла традиционно со всеми воинскими почестями, присутствовали внуки и правнуки. — рассказали сайту «Первый областной» в правительстве Челябинской области.

Василий Мацков был старшиной 367 стрелковой дивизии. Он погиб в 1942 году 3 января. Останки доставили на родину только через 76 лет.