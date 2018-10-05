/ Гроб на точеных ножках закопали в Верхнеуральском храме 80 лет назад

Торжественно похоронен мог быть меценат или попечитель.

В Верхнеуральском храме продолжают выяснять, чьи останки нашли в гробе на точеных ножках. Захоронение обнаружили рабочие, копавшие погреб под картофель, еще в июне. Краеведы посчитали, что в гробе покоилось лицо, имевшее значимое отношение к церкви. Помочь в установлении личности решили следователи, организовав проверку и отправив тело на экспертизу. Однако она не дала результатов, потому что останки плохо сохранились.

Установить хотя бы приблизительно принадлежность останков невозможно. Известно одно: захоронению более чем 80 лет. Скелет мужчины престарелого возраста. По нашим предположениям, это захоронение одного из меценатов или попечителей храма. — сообщил сайту «Первый областной» настоятель храма Сергей Баклицкий.

Напомним, высота кирпичной кладки найденной гробницы составила 70 сантиметров, она была закрыта четырьмя каменными плитами, поверх которых слой кирпичной кладки. Никаких надписей и указателей рабочие не обнаружили. Когда захоронение вскрыли, то увидели добротный гроб с останками тела крупного мужчины. На веревках его извлекли на поверхность и открыли крышку. В гробу оказался мужчина ростом под 1 метр 90 сантиметров без бороды, с рыжим цветом волос. На нем был черный костюм и обувь.