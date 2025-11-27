Военнослужащих морской пехоты чествуют в Челябинской области

Служба в этих войсках всегда была престижной

Сегодня, 27 ноября, в России отмечают День морской пехоты. Служба нелегкая, но очень важная и престижная. Традиционно ее несут самые мужественные и отважные люди, отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Морская пехота — это символ мужества, несгибаемой воли и беззаветной преданности Родине. Мы чествуем тех, кто без праздников и выходных защищает позиции России в самых тяжелых условиях. Выбрав морскую пехоту делом своей жизни, вы подарили нашей стране надежное будущее»,— подчеркнул он.

Сейчас морские пехотинцы из Челябинской области успешно выполняют задачи спецоперации, ежедневно подтверждая свою преданность Родине и продолжая славные традиции ветеранов службы. Последние, кстати, заслуживают особого внимания: именно они заложили крепкие традиции верного служения Отечеству и воспитывают дух единства в своих последователях.

Пехотинцев в России чествуют с 1996 года. Тогда главнокомандующий ВМФ РФ подписал соответствующий указ. Датой праздника выбрали 27 ноября, поскольку в этот день в 1705 году Петр I подписал указ о создании первого в России полка морских солдат.

Морские пехотинцы славились своей самоотверженностью в боях во все времена. Не исключением стала и Великая Отечественная война. На врага они шли уверенно, чем наводили на фашистов настоящий ужас. За смелость и черные бушлаты немцы называли морских пехотинцев «черной смертью». А девиз этих отважных парней — «Где мы — там и победа!».