Родители весенних призывников в этом году не смогут присутствовать на церемонии присяги

Торжественная отправка в войска также не планируется.

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Вооруженные силы Российской Федерации пересмотрели обычный уклад на традиционный весенний призыв в этом году. Это связано с пандемией коронавируса и продлением ограничительных мер в регионах. Теперь Генштаб ВС РФ синхронизировал контроль призыва граждан на военную службу с работой системы по противодействию коронавирусной инфекции. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов газете «Красная Звезда».

«В случае же осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах предусмотрена возможность маневра призывными ресурсами», — отметил Валерий Герасимов.

К слову, один маневр уже совершен — торжественная отправка призывников со сборного пункта не планируется. Также пересмотрен процесс и проведения ритуала военной присяги — на ней не смогут присутствовать родные и близкие новобранцев.

«Здоровье призывников для нас превыше всего. Все сделано в целях исключения инфицирования личного состава. Один из первостепенных для нас вопросов на сегодняшний день — недопущение проникновения инфекции в Вооруженные Силы», — подчеркнул начальник Генштаба ВС РФ.

Также немного изменился и ход призывной кампании. Изучение личных дел граждан, подлежащих призыву на военную службу, сейчас осуществляется удаленно. И к настоящему времени подготовлено более 360 тысяч личных дел призывников для рассмотрения на заседаниях призывных комиссий.

«В первую очередь на заседания призывных комиссий будут вызваны граждане, которые могут быть гарантированно направлены в войска. И таких, не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на сегодняшний день отобрано порядка 140 тысяч. При этом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации войска должны пополнить 135 тысяч новобранцев», — рассказал Валерий Герасимов.

Было сказано также и о тех, кто в данный момент уже отслужил свой положенный год. Их процесс увольнения уже идет. Но в случае заболевания коронавирусной инфекцией, военнослужащие будут увольняться лишь после выписки из лечебного учреждения. А контактные — после завершения меднаблюдения и получения двух отрицательных тестов на заболевание.