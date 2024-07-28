В Челябинске проведут оперативный сброс воды из Шершневского водохранилища

По руслу Миасса возможны кратковременные подтопления

Ливни, прошедшие на Южном Урале, привели к подъему уровня рек и озер. Чтобы не допустить переполнения водохранилища, специалисты решили сбросить воду из Шершней, сообщает Минэко Челябинской области.

«Сбрасывать будут до 60 кубометров в секунду. Это позволит контролировать уровень воды и минимизировать риски наводнений», — отмечают в пресс-службе.

Вместе с тем специалисты призывают жителей региона соблюдать осторожность, так как возможны кратковременные переливы реки Миасс по руслу течения.

Филиал по эксплуатации водохранилищ Челябинской области ФГБВУ «Центррегионводхоз» активно мониторит состояние Шершневского водохранилища и реки Миасс. При необходимости параметры сброса будут оперативно изменены.