Воду из-под крана, мясо, мед и ранние арбузы проверили в Челябинске

Специалисты проводят исследования с начала 2020 года.

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С начала 2020 года сотрудники подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» проводят исследования водопроводной воды, мяса и меда. А с началом лета добавились еще проверки арбузов.

Так, в июне этого года было проведено 204 исследования воды. Несоответствия выявлены в 6,4 процентах случаях.

«В 4 пробах воды превышено общее микробное число (ОМЧ), в 6 — выделены общие колиформные бактерии (ОКБ), в 3 — выделены термофильные колиформные бактерии (ТКБ). Превышение норматива ОМЧ и обнаружение ОКБ, ТКБ в распределительных системах свидетельствует о нарушениях в системе водоподготовки, возможном застое или развитии биопленок из-за накопления органических веществ или негерметичности резервуаров, влекущей за собой подсос загрязненных грунтовых вод», — сообщили в ФГБУ «Челябинская МВЛ».

Специалистами также было проведено 163 испытания мясных продуктов на органолептические показатели. В итоге было выявлено 19 несоответствий нормативной документации. Анализировались мясо птицы и свинины, а также полуфабрикаты из птицы.

Также в 2020 году «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» расширила перечень исследований меда и теперь специалисты могут детальнее провести анализ данного продукта.

И с начала года было взято 129 проб этого продукта. В 9 из них были выявлены несоответствия нормативной документации.

«Нарушения состояния качества продукта были зафиксированы по амилазной активности — 4 случая, реакции на падь — 3, содержанию оксиметилфурфурола — 1 и влаге — 1», — сообщили в ведомстве.

А вот ранние арбузы, которые уже появились на челябинских прилавках, проверяли на нитраты и пестициды. И в ходе анализов, которых было уже 4, по обоим показателям прошел отрицательный результат.

«Нитраты и пестициды — главная угроза здоровью людей, которые употребляют в пищу арбузы. Преследуя коммерческие интересы, производители добавляют их в подкормку растениям. В результате ягоды быстрее спеют и больше весят. Попадая в кровь человека, нитраты превращаются в яд», — сообщила заведующая токсико-микологическим отделом Челябинской МВЛ Люция Хакимова.

В любом случае, пока арбузы употреблять не стоит. Но если все же на вашем столе появился арбуз, то перед употреблением стоит его проверить. К примеру, в домашних условиях можно погрузить эту сочную ягоду в емкость с водой. Безвредный арбуз всплывет на поверхность, а уплотненный химикатами — утонет.