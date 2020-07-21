На антибиотики проверили мясо в Челябинске

Эксперты рассказали, чем опасно их содержание в продукте.

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Специалисты Челябинской испытательной лаборатории проверили, содержатся ли в мясе остатки антибиотиков. Всего было проведено 54 исследования. Левомицитин, нитрофураны и компоненты тетрациклиновой группы не выявили.

Эксперты объясняют: антибиотики используются производителями на этапе роста животных и птиц. Это необходимо для профилактики или лечения болезней. Вещество внедряют с помощью инъекций или добавляют в корм.

«При допустимых дозах антибиотики выводятся из организма птицы или животного естественным путем за 14 дней. Существует понятие «время каренции» — это период полного выведения препарата из живого организма. До истечения этого срока забивать животное или птицу запрещено. Если это условие выполнено, в мясе не будут обнаружены остатки лекарств, — сообщила заведующая химико-токсикологическим отделом Челябинской испытательной лаборатории Минсара Ахуньянова.

Употребление мяса с повышенным содержанием антибиотика опасно образованием резистентных микроорганизмов. Необходимо термически обрабатывать продукт, при варке 70% препаратов перейдут в бульон, а 20% — разрушатся.