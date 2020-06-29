Маршрутки Челябинска проверят на соблюдение профилактических мер

Общественный транспорт должен обрабатываться каждый день.

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Общественный транспорт в Челябинске обрабатывается каждый день. Но это касается лишь автобусов, трамваем и троллейбусов. Маршрутки же принадлежат частным перевозчикам, поэтому глава города Наталья Котова поручила проверить, как они проводят дезинфекцию своих транспортных средств.

«По частному транспорту есть обращения граждан, что там не проводится дезинфекция. Пусть предоставят график обработки, и мы проверим», — заявила мэр Челябинска.

Отметим, что также будет проверено соблюдение гражданами масочного режима, ведь режим повышенной готовности продлен в регионе до 12 июля включительно.

Вместе с этим улицы города продолжают вычищать от скопившегося мусора и пыли. На прошедшую неделю было вывезено 380 кубических метров мусора и 990 тонн грязи. Также ежедневно в городе работают 17 поливомоечных машин и 20 вакуумных пылесосов.

Продолжаются работы и по покосу травы, а ямочный ремонт выполнен на более двух тысячах квадратных метрах дорожного полотна. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» ведется укладка асфальтобетона на 13 улицах. На сегодняшний день выполнено 22 процента от общего объема работ. Разметка нанесена на 25 улицах, а с начала сезона — почти на 300.