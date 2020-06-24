СК проверит информацию о нарушении прав людей с ограниченными возможностями в челябинском аэропорту

Проверка организована после публикации видео, где мужчина со сломанной ногой поднимается по отключенному эскалатору.

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Следственный комитет проверит информацию о возможном нарушении прав пассажиров с ограниченными возможностями в аэропорту Челябинска. Доследственную проверку начали после того, как в соцстях и телеграм-каналах появилось видео, где мужчина поднимается по ступеням неработающего эскалатора со сломанной ногой.

«Следователи в настоящее время проверяют на соответствие требованиям безопасности оказываемые в аэропорту услуги. Вместе с тем проверяют, соответствуют ли действительности изложенные в средствах массовой информации нарушения. Ход проверки поставлен под контроль. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СК РФ.

Напомним, 22 июня появились публикации и видео, где пассажир со сломанной ногой вынужден подниматься на второй этаж челябинского аэропорта по отключенному эскалатору. По словам человека за кадром, лифт также не функционировал.