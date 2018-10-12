/ Вода с водорослями потекла из кранов Аргаяшского района

Явление вызвало обсуждение в социальных сетях.

Из крана центрального водоснабжения на улице Чапаева в поселке Кулуево Аргаяшского района потекла вода с водорослями. Необычное явление обнаружили местные жители, они же поделились снимком морского организма в социальных сетях.

Кто скажет, что это у нас из центрального водоснабжения течёт? — спрашивает автор поста в группе «Подслушано Кулуево».

Запись собрала большое количество комментариев. Один из пользователей утверждает, что этой же водой пользуются школа и детский сад поселка. Другой пользователь выложил снимок лабораторных исследований, которые проводились в апреле на улице Чапаева. Согласно документу, никаких бактерий не было обнаружено, а вода соответствует нормативным требованиям.