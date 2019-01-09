/ Утечку кипятка в Металлургическом районе остановили ремонтники

Тепло возвращается в остывавшие дома.

Жильцы домов северной зоны в Металлургическом районе будут ночевать в теплых квартирах. Горячая вода вернулась в трубы даже раньше, чем обещали сотрудники МУП «ЧКТС». Им удалось справиться с аварией на улице Социалистической, из-за которой кипяток разливался по тротуару и проезжей части, растапливая снег.

Специалисты МУП «ЧКТС» оперативно завершили работы по устранению повреждения на тепломагистрали в северной части Металлургического района и приступили к заполнению системы. В течение двух часов горячее водоснабжение и тепловой режим будут полностью восстановлены. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской администрации.

Квартиры, в которых тепло отключили утром, не должны были остыть. Те же, кто жаловался на отсутствие горячей воды и отопления еще 8 января, вынуждены будут подождать, пока батареи снова нагреются.