/ Чистая вода пойдет в Верхнеуральск и поселок Смолино

Экологию улучшают в рамках национальных и федеральных проектов.

Верхнеуральск и поселок Смолино теперь будут получать по-настоящему чистую питьевую воду. Их включили в федеральный проект «Чистая вода» — часть нацпроекта «Экология». В Верхнеуральске улучшат фильтрацию, предотвратят вторичное загрязнение воды по пути в дома южноуральцев. На это направят 31,6 миллиона рублей и еще 1,3 миллиона добавят из бюджета области. Не всегда соответствует санитарным нормам вода, которая поступает из скважины в поселок Смолино. Поэтому населенный пункт нужно подключить к челябинской системе водоснабжения, на что выделят 63,6 миллиона рублей, 4% из которых — областные средства.



Дополнительные средства помогут эффективнее развивать систему водоснабжения в наших городах и поселках. При этом областная программа «Чистая вода», начатая в 2014 году, также будет продолжена. В региональном бюджете на нее ежегодно предусмотрено более 300 миллионов рублей. — уточнил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Региональный проект реализуется в Челябинской области еще с 2014 года. За пять лет из областного бюджета на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения региона было направлено около 700 миллионов рублей. Централизованным водоснабжением по состоянию на конец 2018 года уже оснащены 20 населенных пунктов области.