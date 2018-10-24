/ Южноуральские сантехники восстановили водопровод в доме погорельцев

Мастера-волонтеры участвуют во всероссийском конкурсе.

Безвозмездную работу провели сантехники в поселке Потанино. Там одна семья нуждались в восстановлении системы водоснабжения и водоотведения в доме после пожара. Марина Велиева и пять детей временно обитают в заброшенном жилье, пока неравнодушные люди помогают восстанавливать сгоревшее строение.

Для того, чтобы приблизить долгожданный переезд, в доме оставалось решить вопрос с водоснабжением. В семье есть маленькие дети, поэтому все работы нужно было сделать до наступления морозов. Наши участники полностью восстановили систему водоотведения. Мы предоставили все необходимые материалы, а конкурсанты бесплатно выполнили эту работу. — рассказал организатор чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России» Сергей Ермаков.

Сантехникам помощь зачтется в конкурсе мастеров «Лучший сантехник. Кубок России». Один из трех отборочных этапов подразумевает сантехническую помощь нуждающимся слоям населения. На другом этапе детей и молодежь нужно знакомить с профессией сантехника. Самое творческое отборочное задание — видеовизитка.

Конкурс «Лучший сантехник. Кубок России» имеет большое социальное значение для региона, поскольку в его рамках квалифицированные сантехники не только ведут профориентационную работу, но и помогают незащищенным слоям населения, повышают их качество жизни. — рассказал заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.

Чемпионат сантехнического мастерства начался в апреле 2018 года, а завершится в апреле 2019. За это время выберут команды, которые станут финалистами.