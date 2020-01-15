Часть Карталов осталась без воды на неопределённое время

Аварию на водопроводе устраняют специалисты.

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В Карталах Челябинской области утро началось не с умывания и кофе, а с поисков причин, почему из крана не течет вода. Из-за масштабной аварии на водопроводе без водоснабжения осталась часть города. Кроме того, на улицах уже скопились лужи и превратились в каток.

«Возле магазина "Браво" потоп. Наверное, прорвало что-то, но там уже что-то делали рабочие», — сообщает в социальных сетях пользователь Екатерина Дружинина.

Данную информацию подтвердили в отделе по делам ГО и ЧС администрации Карталинского района в Карталах.

«Да, произошла авария, часть города может остаться без водоснабжения. Ничего из ряда вон выходящего не произошло, на месте аварии уже работают люди. Скорее всего, за день она будет устранена», — сообщили сайту «Первый областной» в муниципалитете.

Отметим, что в месте, где произошел порыв, авария случается не в первый раз. Ранее этот участок водопровода уже ремонтировали.