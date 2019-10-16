На черную воду из-под крана жалуются жители Магнитогорска

Свой цвет она поменяла еще четыре дня назад.

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Черная вода из-под крана тревожит жителей Магнитогорска. Жаловаться на то, что вода имеет неприятный цвет и запах они начали еще в воскресенье. Именно тогда произошла авария: во время «раскопок». Магнитогорский металлургический комбинат проводил земляные работы и повредил часть Карадырского магистрального водопровода.

«В кратчайшие сроки бригады МП трест „Водоканал“ выехали на аварию и ликвидировали ее. В настоящий момент проводится промывка сетей и восстановление технологического режима», — сообщила сайту «Первый областной» сотрудник пресс-службы МП трест «Водоканал» Валерия Кацюк.

Тем временем, жители говорят, что водой, которая идет у них из-под крана, даже посуду мыть противно. Пока сотрудники «Водоканала» промывают водопровод от попавшей в него грязи, для жителей организован подвоз воды.

«Сегодня мы не видели бочку. До этого привозили, но воды все равно нужно больше, у меня маленький ребенок. Приходится покупать по 10-20 литров», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» местный житель Анатолий Герасимов.

На данный момент грязная вода идет из кранов жителей домов по улицам Кирова, Пионерская, Чайковского, Маяковского, Ржевского и 12 участка. Сказать точную дату, когда удастся устранить последствия аварии, в МП трест «Водоканал» не смогли, предварительные сроки — до конца недели. Всех, кто нуждается в питьевой воде, призывают оставить заявку, после чего к ним приедет одна из 4 машин, которые круглосуточно курсируют по городу.