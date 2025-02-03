Водителям трамваев в Челябинске подняли зарплату на 10%

И это не последнее повышение в 2025 году

В начале февраля в Челябинске зарплаты водителей трамваев проиндексировали на 10%, в среднем они будут получать до 87 тысяч рублей на руки. Об этом сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров в телеграм-канале «Транспорт Челябинской агломерации».

«Это не последнее повышение 2025 года. Непростой труд должен достойно оплачиваться», — написал он.

Также Александр Егоров добавил, что индексация зарплаты призвана минимизировать дефицит водителей.

В ноябре 2024-го в администрации Челябинска сообщали, что некоторые предприятия поднимут зарплату водителям общественного транспорта до 105 тысяч рублей. А глава города Алексей Лошкин анонсировал выплату подъемных в размере полумиллиона рублей.