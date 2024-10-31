Новым водителям общественного транспорта в Челябинске будут платить «подъемные»

О выплате сообщил врио главы города

В Челябинске думают над мерами по увеличению штата водителей. Одной из них может стать выплата «подъемных», которую анонсировал сегодня врио главы города Алексей Лошкин в ходе визита на автотранспортное предприятие.

«Уже завтра повышаем зарплатную тарифную ставку на 20%. Помимо этого, каждому новому водителю платим „подъемные“ 500 тысяч», — написал он в своем телеграм-канале.

Градоначальник добавил, что ждет от предприятий пассажирских перевозок еще предложений, как сделать профессию водителя максимально привлекательной.

«По-другому нам общественный транспорт в Челябинске не стабилизировать», — обозначил Лошкин.

Добавим, с 1 ноября на улицы южноуральской столицы выйдет 38 новых автобусов разной вместимости. Они будут работать на маршрутах № 58 «ЧВВАКУШ — Чистопольская», № 125 «Копейск — ж/д вокзал» и № 123 «Копейск — парк Гагарина».