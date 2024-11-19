В Челябинске водителям общественного транспорта поднимут зарплату до 105 тысяч рублей

Городу не хватает специалистов

В Челябинске некоторые автопредприятия поднимут зарплату водителям общественного транспорта до 105 тысяч рублей. Сейчас им платят более 80 тысяч. Как сообщили в пресс-службе администрации города, Челябинску не хватает водителей, а повышение зарплаты поможет привлечь кадры.

«Пока будет идти обучение, кандидатам будут платить стипендию. Кроме того, водителей ждут премии и мотивационные выплаты»,— сообщили в администрации.

Ранее врио главы города Алексей Лошкин анонсировал выплату подъемных в размере 500 тысяч рублей. По его мнению, эта мера поможет сделать профессию водителя общественного транспорта более привлекательной и стабилизировать работу автобусов, троллейбусов и трамваев.