Дальнобойщики, арматурщики и автомаляры стали самыми высокооплачиваемыми на Южном Урале

Рост зарплатных предложений среди рабочих специальностей связан с двумя факторами

В январе 2025 года в Челябинской области самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами стали водители, работники сферы строительства и отделки помещений, сотрудники автомобильного бизнеса. Такую информацию ИА «Первое областное» сообщили эксперты «Авито Работы», проанализировавшие вакансии.

Одни из востребованных работников — водители. Дальнобойщикам работодатели готовы платить в среднем 199 605 рублей в месяц. Предлагаемая зарплата выросла на 41%. При этом оплата зависит от занятости, ведь зачастую вакансии дальнобойщика предполагают вахтовый график. В число высокооплачиваемых профессий в транспортной сфере также вошли водители-экспедиторы (121 199 рублей, +24%) и водители манипулятора (114 542 рубля, +37%).

Среди строительных профессий большую зарплату предлагают арматурщикам — в среднем 124 097 рублей. За год сумма выросла на 24%. Высокую оплату труда указывают в вакансиях бетонщиков — 102 875 рублей (+3%). Отмечается также, что малярам стали предлагать за работу на 32% больше — в среднем 90 046 рублей.

В сфере автомобильного бизнеса по зарплатным предложениям лидируют автомаляры. Работодатели в вакансиях указывают в среднем 111 801 рубль. Сумма за год выросла на 7%. Больше денег обещают также автожестянщикам (105 391 рубль, +20%) и автомеханикам (101 197 рублей, +15%).

По мнению аналитиков, рост зарплатных предложений среди рабочих специальностей связан сразу с двумя факторами: это нехватка квалифицированных кадров и увеличение объема заказов. В транспортной сфере повышенный спрос на сотрудников вызван увеличением грузоперевозок и развитием логистической инфраструктуры. Востребованность рабочих в строительстве — ответ на активную реализацию промышленных и инфраструктурных проектов.