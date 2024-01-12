Водителям рекомендовали воздержаться от поездок из‑за снегопадов в Челябинской области

Очередная метель уже обрушилась на регион

Госавтоинспекция Челябинской области призывает водителей отказаться от дальних поездок 12 января. В регионе на сегодня объявлено штормовое предупреждение: сильный ветер и метели прогнозировали синоптики еще накануне. В ГИБДД пояснили, что непогоду лучше переждать не в дороге.

«На это время на территории соседней Башкирии идут обильные снегопады, в связи с чем введено ограничение движения по автодороге М-5 „Урал“ (Москва — Челябинск). На границе уже затруднено движение в сторону Москвы», — пояснили в Госавтоинспекции.

В службе пояснили, что если поездку никак не перенести, то необходимо двигаться, строго соблюдая правила дорожного движения, снижать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, не совершать рискованных маневров.

«Взять с собой в дорогу теплые вещи, термос с горячим чаем, заправить полный бак топлива, а также положить в багажник буксировочный трос и автомобильную лопату. Если вы уже находитесь в дороге, переждите непогоду на специализированных стоянках или ищите пути объезда», — уточнили в инспекции.

При возникновении сложных ситуаций рекомендуется звонить в службу 112.