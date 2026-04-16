Какие месяцы считаются лучшими для зачатия

Мужская сперма в этот период более качественная

Ученые установили, что в году есть два месяца, которые считаются наиболее предпочтительными для зачатия. Все потому, что в это время существенно повышается качество мужской спермы.

Повторные заборы биоматериала у добровольцев, прошедших тестирования, выявили, что лучших показателей мужская сперма достигает в июне и июле. В этот период головастики делаются более подвижными, что повышает шансы на зачатие.

Специалисты связывают такие результаты с комплексом факторов: достаточным количеством солнечного света, бо́льшим разнообразием в питании, повышенным уровнем физической активности и общим уровнем удовлетворенности жизнью летом. Потому лето воспринимается организмом как оптимальное время для размножения.

Получается, что дети, зачатые летом, могут считаться обладателями более высокого «стартового» потенциала как минимум с точки зрения добротности исходного биоматериала.

