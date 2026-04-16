Три машины конфисковали у пьяных бесправников из Челябинской области в доход государства

Все они купили автомобили без регистрации

В Кизильском районе конфисковали три автомобиля у водителей без прав. Все машины не были зарегистрированы, а двое граждан никогда не получали водительских удостоверений, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

«Все трое были привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Но в период действия административного наказания вновь попались пьяными за рулем», — говорят приставы.

Владелец ВАЗ-21070, уже судимый за кражи и уничтожение чужого имущества, после сдачи экзамена на права устроил пьяную поездку на рыбалку, ночью задел иномарку и попытался скрыться, но застрял в грязи. Ему назначили штраф 250 тысяч рублей.

Хозяин ВАЗ-21102 напился до такой степени, что при задержании не понимал ни врачей, ни полицейских и упал у машины — ему пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Позже гражданин попытался смягчить наказание, оплатив предыдущий штраф 45 тысяч рублей, но получил год принудительных работ в исправительном центре.

Третий нарушитель, хозяин Chevrolet Lanos, вдобавок осужден за наркотики. Суд приговорил его к 3 годам и 1 месяцу условно.

Всех троих лишили права управления транспортными средствами, а их автомобили конфисковали в пользу государства.



Ранее еще 33 машины направили в зону СВО — все автомобили изъяты у злостных нарушителей ПДД.